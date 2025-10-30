補足低碳電力 簡又新提核安無虞3原則評估重啟核能

（中央社記者溫貴香台北30日電）台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今天在總統府進行專題演講表示，人工智慧需要充足電力、才有算力，算力即國力，台灣應在核安無虞、核廢有解、社會有共識等3大原則下，審慎評估核能重啟，以補足低碳電力的供應。

總統府氣候變遷對策委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新下午出席氣候變遷對策委員會第5次委員會議，以「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」為題發表演講；他說，轉型能否成功就是看領導者的決心跟毅力，而賴總統的使命感與意志力是堅強的。

簡又新在報告裡指出，台灣面臨歷史轉折關鍵時刻，2024年全球核電發電量2667TWh（10億度）、創下歷史新高，而台灣在2025年5月走入核電歸零，是時候重新思考台灣核能政策。目前全球共有416座核電廠維持運轉，共計15國63座機組正在興建，被稱為「核電復興期」。

他在報告裡表示，為達成淨零目標，日本在2030年核電發電量占全部20%，韓國在2030年核電發電量占32.4%，台灣若無核能支援，2030年要達成28加減2%的目標有其難度。

簡又新指出，人工智慧（AI）這些所有的經濟成果，完全要靠充足的電力才有AI的算力，有算力才有國力，有國力國家才會往前跑。

簡又新表示，國內產業火車頭AI加上半導體等對低碳電力需求孔急，穩定的低碳電力方能支撐台灣的算力與國力。政府除持續加速發展綠色能源，也應訂出核安審查辦法、依法進行自主安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會有共識3大原則下，審慎評估核能重啟，以補足低碳電力的供應。

簡又新指出，淨零轉型不是只講能源轉型，而是要帶動一個國家的經濟社會文化的全面轉型，難度跟登月計劃一樣，但是只要有決心，一定可以做得很好，政府可以領航，但是真正讓社會能夠轉動，還是每一個人。（編輯：林克倫）1141030