補足北宜快速路廊 台62線延伸宜蘭拍板

行政院核定台62線瑞濱延伸至宜蘭可行性評估，為宜蘭多年來最迫切的交通瓶頸帶來重大進展。公共工程委員會主委陳金德25日指出，延伸計畫補足北宜最欠缺的快速路廊，提升通行安全並強化國道5號替代功能；宜蘭縣代理縣長林茂盛感謝中央聽見地方聲音，盼後續環評與設計加速推動，並評估將路線延至龍德與利澤工業區提升物流效率。

台62線瑞濱延伸至宜蘭全線約45公里、總經費達1845億元，從新北市瑞芳一路銜接國道1號與國5礁溪路段，被視為北宜交通最關鍵的一塊拼圖。

陳金德昨表示，北宜交通高度依賴雪隧，但大貨車無法通行，只能繞行台2線，與小客車及機車混流，時間成本與安全風險皆偏高，台9線則受限山路條件，也無法承接足夠替代量，這些問題長期限制物流效率，更牽動宜蘭產業與觀光發展。

他強調，台62線延伸將有效改善貨運環境、提升道路安全，也能在國5壅塞時發揮疏導作用，為宜蘭打造更穩固的交通骨幹，計畫後續將依程序進入環評與規畫設計，行政院要求交通部與工程會在推動過程中充分與地方民眾溝通，從各鄉鎮到地主的意見都必須確實掌握。

林茂盛強調，中央核定台62線瑞濱延伸線對宜蘭來說意義重大，縣府從民國109年開始主動向交通部提出台2線高架化與截彎取直等方案，並推動北宜交通路廊整體改善討論，最終促成啟動台62線延伸評估。

他說，台62線延伸案是改善瓶頸的重要一步，縣府建議中央在後續推動中優先處理宜蘭端路線，讓縣民能最早享受到成果，同時也希望中央評估將路線延伸至龍德與利澤工業區，以提升物流效率、強化產業競爭力。