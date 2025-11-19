補足台灣防空「重要罩門」 美國批准218億NASAMS軍售案

美國批准NASAMS的對台軍售。（圖／取自雷神公司官網）





美國國務院繼13日批准一項3.3億美元的對台軍售之後，於17日再批准一項6.9億美元（約新台幣218億）的「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS）之發射單元軍售案，預計2031年完成交付。NASAMS系統是強化台灣空防的重要一環，主要用於補足來自中短程的空中攻擊。

根據美國戰爭部公告，雷神公司（RTX Corporation）獲得了一份價值6.9億美元的固定價格合約，用於採購NASAMS之發射單元，經費來自於2026財政年度對外軍售（台灣）資金。

根據《中央社》報導，國防部去年指出，NASAMS另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與國軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全，NASAMS另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與國軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

NASAMS是挪威的孔斯貝格集團（KONGSBERG）與美國雷神公司共同研發的，分散式網路化的「中短程陸基防空飛彈系統」，可防禦無人航空載具（UAV）、直升機、巡弋飛彈、定翼機。若與愛國者飛彈搭配部署，就可以由愛國者防禦高空遠程的目標，NASAMS防禦中短程目標。

目前總共有7個國家使用NASAMS，包括美國的首都區域防空系統、挪威、芬蘭、西班牙、丹麥等國，是目前北約國家中最廣泛部署的中短程防空飛彈系統。

