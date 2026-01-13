補足汽車責任險 南山產物建議檢視提高第三人責任險額度

歲末年終，車商總會推出多項優惠，加上貨物稅減徵政策，使新車詢問度明顯提升。南山產物提醒，「買車變便宜、但發生事故變更貴」，在維修費用與求償金額同步攀升的情況下，若僅依賴強制險或最低額度的責任險，事故發生時恐難提供足夠保障，因此第三人責任保險與超額責任附加條款的配置更顯重要。

其中，第三人責任保險是車主最基本，也最不可或缺的保障，用於補償事故造成他人傷亡與財物損失；然而，部分車主僅投保最低額度，在修復費、醫療費和車價普遍上升的情況下，往往難以因應真實風險。南山產物提醒，民眾應依自身用車習慣、家庭負擔與常行駛區域，適度調整第三人責任險體傷與財損額度，讓保障更貼近現今道路環境。

另外，隨著高價車款與電動車逐漸普及，相關維修費用顯著提高，使事故可能造成的賠償金額同步增加。南山產物指出，近年多車追撞或碰撞豪華車、電動車的事故中，賠償金額往往容易突破基本責任險額度。此時，超額責任附加條款便成為補強財務風險關鍵的第二道防線，可在第三人責任險額度不足時承擔差額，減輕事故後的自負風險壓力。

相較於可能動輒數十萬元至上百萬元的高額賠償，超額責任附加條款保費相對親民，已成為近年車主最應優先納入的重要保障。

南山產物進一步表示，旅遊與返鄉活動也使交通流量明顯增加，事故風險同步上升。建議民眾在購入新車投保車險保單或隔年續保保單時，先檢視自身責任險額度是否足以應對高額賠償情境，再依需求加保超額責任附加條款，以打造更具韌性的保障組合。

