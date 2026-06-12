補足AI資料中心電源關鍵拼圖 光寶37億元併購中國電源新創

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

圖為光寶董事長宋明峰。（圖／光寶）

光寶宣布今年第一件併購案！光寶積極啟動併購，今日董事會通過以不超過8億人民幣（約當於新台幣37.3億元）百分之百收購中國直流電轉換（DC-DC）新創公司南京能利芯百分之百股權，並已與對方簽訂框架協議。光寶表示，併購案將有助於光寶在AI資料中心用完整解決方案的佈局。

光寶自從瘦身完成後，便積極透過併購取得企業內部欠缺的技術、或需要臨門一腳的市場機會，2024年4月光寶取得日本利基型電源廠Cosel約20％股權，以搶進量小、多樣化、高毛利的電源供應器市場，今年1月光寶則看好美國無線行動網路在AI時代可望成為邊緣運算的基礎建設，百分之百吃下台灣中小型網通業者宇智網通。

廣告 廣告

最新的併購案發生在今日，光寶董事會通過，將以不超過8億元人民幣的金額百分之百收購南京能利芯，並已與南京能利芯簽訂框架協議。

有別於一般的電源交換器主要是將交流電轉直流電，AI資料中心內其實更大一部分的電源需求是直流電電壓轉換，以既有的AI資料中心為例，台電電網供應3300伏的高壓交流電進入資料中心後，先降壓至400或480伏的交流電，再透過AI伺服器機櫃內的Power Shelf（機架式電源）中的電源交換器轉換成50伏的直流電，接著將50伏的直流電按照不同需求，轉換成更低電壓的直流電，比如說GPU用電就要透過兩次轉換降電壓至0.8伏。

而有些舊型資料中心在電壓統一降至12伏之後，還要再透過電壓轉換、將電壓重新升高至48伏，以提供給400G、800G這類新型的超高速網路機換機使用。而台達電便是資料中心用直流電轉換的市佔領先大廠之一。

直流電的電壓轉換、也就是所謂的DC-DC，正是南京能利芯強項。南京能利芯成立於2022年，是由具有劍橋大學電力電子教授終身職的龍騰所創立，成立之初就是專注投入開發高密度DC-DC產品線，電壓轉換範圍涵蓋800V到0.6V、也就是明年將會準備普及的資料中心800VDC架構，以及100W到10000W全功率範圍直流電轉換，主攻市場包括資料中心、電動車、充電樁、無人機等。

光寶雖然也有DC-DC產品線，不過光寶評估自己在電源的強項是在交流電轉直流電、並非DC-DC，也因此，光寶將這個併購案視為雙方互補，光寶將能藉此強化AI資料中心電源解決方案。

光寶表示，董事會目前已決議與能利芯簽署框架協議，不過，股份收購的交易架構、交易對象、金額，仍將以正式契約為準。



回到原文

更多鏡報報導

AI需求旺！光寶5月營收創瘦身後新高

搶進AI「最夯戰場」 光寶布局CPO 2028年迎放量商機

AI改寫全球電源排名！台達電獨霸龍頭、陸廠超車光寶 群電「沒AI就BI」重摔至第7

在路易莎講電話 女子遞紙條叫他安靜「影響大家讀書」…兩派網友戰翻！