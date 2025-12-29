補辦結婚證驚見「早就娶過別人」！他被冒用身分21年…中間人還致電道歉

河南省一名男子遭冒用身分結婚。圖／翻攝自微博

補辦身分證發現自己離過婚？中國鄭州日前發生一起離譜身分冒用事件，一名男子打算補辦結婚證時，才發現自己不知何時「被結婚」，身分證長年遭人冒用。警方追查發現，這名男子名下多次婚姻竟皆非本人辦理，冒用者疑涉犯假身分、雙戶口，甚至反覆離婚再結婚，案件牽扯多人，目前仍待調查釐清。

根據陸媒小莉幫忙、極目新聞報導，中國河南省鄭州市一名丁姓男子11月與妻子前往戶政事務所補辦結婚證時，竟被工作人員告知他「名下婚姻有問題」，結果丁男這才發現，自己從未遺失過的身分證竟被他人冒用，對方還以他的個資與一位名為「靜靜」的女子登記結婚。

河南省一名男子的身分遭多次冒用。圖／翻攝自微博

更離譜的是，這其實並非丁男第一次被冒用身分，他早在2010年就發現有人冒用自己的身分資訊辦理業務，當時被冒用的身分證除了照片、住址不同，丁男的個人資訊全被對方全冒用。丁男受訪時表示，他當年報警處理後，已由警方在戶政系統上刪除了冒用者的虛假戶口資訊，未料如今又被冒用。

警方獲報後隨即展開調查，並將「靜靜」與盜用丁男個資與身分證者逮捕歸案，進一步追查後，確認後者為秦姓男子。未料秦男遭逮後，竟透過村委獲得了丁男的聯繫方式，並致電向丁男道歉：「你哥先給你道歉，那時候戶口查得不嚴，你往鄭州遷的時候，我想著你最少你得2個戶口，我借用你的一下，然後我又給你註銷了」，還希望可以與丁男私下解決，請對方撤銷報案。

河南省一名男子竟遭冒用身分，還反覆結婚。圖／翻攝自微博

報導指出，冒用者的操作手法相當「專業」，而且秦男和「靜靜」也疑似有雙戶口，2人利用假身分資訊多次離婚又再結婚。警方調查指出，丁男名下2009年、2012年和2015年裡的4次婚姻登記都並非本人辦理，而冒用丁男身分的其實是另一名盧姓男子，目前全案仍待調查釐清；丁男這才發現，向自己道歉的秦男居然只是中間人。

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都不理解為何丁男從未遺失過身分證，竟能三番四次慘遭他人盜用個資：「21年！這得造成多大麻煩，支持嚴懲冒用者」、「中間人一句『以前查得不嚴』就完事了？必須追究責任」、「好傢伙，這是拿錯身分證了吧」、「資訊洩露，實名上網，好像就沒辦法了」、「這年頭，什麼奇葩都能發現。」



