補辦SIM卡先報案綠委也不挺：NCC應對施行過程公開檢討
國家通訊傳播委員會（NCC）近期修訂「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，導致部分電信門市要求民眾補辦SIM卡時需先至警局報案，引發民怨。民進黨立委陳冠廷今（3）天表示，一個攸關每個人日常通訊權益的政策，不應該在沒有清楚對外解釋與溝通的情況下匆促上路，他要求NCC應對本案施行過程與民間疑慮進行公開檢討。
陳冠廷表示，NCC此次修訂的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，原意在加強電信業者對使用者身分與風險管理的落實，進而協助防堵詐騙等非法行為。然而新規定自2025年12月30日上路後，即引發大量民怨，尤其是多家電信門市要求民眾遺失SIM卡時需先至派出所報案並取得證明才能補卡的做法，讓本來簡單的手續變得繁瑣且不合常理。
「一個攸關每個人日常通訊權益的政策，不應該在沒有清楚對外解釋與溝通的情況下匆促上路。」陳冠廷指出，民眾因為手機不慎遺失或損壞SIM卡，本來只需要攜帶身分證件至門市辦理補卡即可，新的規範卻被前線人員窄化解讀為必須跑警局報案、開立證明再回門市辦理，造成民眾多跑一趟甚至多次往返，對日常生活與工作造成實際困擾。
陳冠廷強調，政府部門在政策設計前必須完整評估民間操作後的實際影響，並做好對外說明、利益相關者溝通與配套措施，避免讓民間承受不必要的行政負擔。他指出，此次事件不但造成民眾不便，也讓執行單位，如電信業與基層門市人員面臨壓力與困境，甚至引發「擾民、擾警」的負面議論。
針對NCC臨時召集電信業者協商調整處理規範，陳冠廷說，NCC隨後確實修正溝通方式，強調民眾申請補卡不必一律提供報案證明，「不需要強制要求每位民眾先去警局跑一趟」，以降低民眾負擔，但這樣的 火速退讓與修正 ，正是NCC溝通不足與先行施策的最好證明。
陳冠廷呼籲NCC應當正視民意反彈與執行困境，完善制度設計與溝通流程，未來涉及民眾日常生活與基本權益的政策，不應再以急就章式推出。此外，他也要求NCC對本案施行過程與民間疑慮進行公開檢討，避免類似溝通失誤再度發生。
