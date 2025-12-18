補過頭35歲女滿臉冒痘 中醫師冬至進補菜單曝

天氣冷，你也想來碗補湯嗎？中醫提醒，千萬別亂補。35歲的陳小姐平時定期在門診調養，近日卻突然出現臉部痘痘爆增、皮膚發炎且口乾舌燥等困擾。台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱表示，陳小姐為應景，連續幾天食用含麻油與薑母的熱性補湯，由於她本身屬於實熱體質，這種進補方式反而助長體內火氣，導致上火症狀。廖振凱中醫師表示，改用清熱解毒藥物調理後，陳小姐的不適才明顯改善。

中醫觀點看體質：虛寒宜溫補 實熱應滋陰

本週日12月21日就是冬至，許多民眾習慣遵循習俗進補，但並非人人都適合大補特補。廖振凱中醫師指出，冬季進補的核心在於辨證施補，每個人體質不同，補法也應有所區別。臨床上常見的體質可分為虛寒與實熱兩大類。虛寒體質者通常怕冷、容易疲倦、食慾較弱，適合選用肉桂、乾薑或十全大補湯等溫補藥材來改善循環與畏寒。

像陳小姐這類實熱體質者，廖振凱中醫師說，平時就容易怕熱、口乾、長痘痘，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。對於這類民眾，若想在冬季養生，應選擇白木耳或百合等滋陰食材，以平衡體內環境。

特定族群進補需謹慎 避免影響病況控制

廖振凱中醫師提醒，除了體質差異，特定族群進補更需謹慎。感冒患者、自體免疫疾病患者，以及患有高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，若未經醫師評估就盲目進補，可能導致病況失控甚至加重病情。而孩童的成長則應以規律作息與均衡飲食為優先，未必需要額外進補。若民眾因進補不當導致不適，中醫會透過望聞問切辨識，若因燥熱導致冒痘則給予清熱調理，若出現腹脹或消化不良，則會以調和脾胃功能為主。

廖振凱中醫師。（圖／台北慈濟醫院提供）

健康過冬新選擇：性質平和的四神湯適合多數民眾

為了讓大多數民眾能安心保養，廖振凱中醫師推薦性質平和的四神湯作為冬季溫補首選。由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，也可依個人喜好加入薏仁與薑片。作法上先將蓮子、芡實、茯苓沖洗後小火煮約30至40分鐘，再加入山藥與薑片續煮至食材變軟，最後以少許鹽調味即可食用。四神湯具備健脾益氣、調理腸胃的功效，且不含油膩或過度燥熱的藥材，是適合各類體質民眾在冬季安心飲用的平補佳品。

廖振凱中醫師呼籲民眾，養生應以體質為準，不應盲目跟隨習俗或聽信偏方，有疑慮應尋求專業評估，才能健康度過冬季。