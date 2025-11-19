補選延長賽 隱然藍綠再對決

屏東縣新埤鄉長今年1月進行補選，曾明輝（左三）順利當選，明年將尋求連任。（羅琦文攝）

明年屏東縣新埤鄉長選舉，王永豐（左）有意捲土重來。（羅琦文攝）

屏東縣新埤鄉前鄉長潘和源因案遭解職，今1月剛完成補選，當時4人參選，最後由時任鄉民代表曾明輝勝出，鄉代升級鄉長。明年隨即又將展開鄉鎮市長選舉，曾明輝積極尋求連任，補選當中僅以326票之差落敗的箕湖村長王永豐有意捲土重來，115年新埤鄉長選舉猶如補選延長賽。

地方人士表示，明年新埤鄉長選舉，除了曾明輝與王永豐，其餘有意參選的皆未公開表態，時間點大約在明年農曆過年前後才會明朗，目前檯面上確定曾明輝將再度對決王永豐。

廣告 廣告

新埤鄉選舉人數8244人，回顧今年補選，有曾明輝、王永豐、前鄉長林愛玲、退休警察潘良育4人參選，最後曾明輝獲得1547票勝出、王永豐1221票、林愛玲1093票、潘良育313票，無效票37票，投票數4211人，投票率51.08％。

雖然補選4人都以無黨參選，但曾明輝去年12月17日舉辦競選總部成立大會時，國民黨立委蘇清泉、屏東縣議長周典論、議員吳慈慧、陳志成、許馨勻、李世淦等藍營民代都到場站台；王永豐去年12月15日成立競選總部，則有屏東縣長周春米、立委徐富癸、議員黃建溢等綠營人士及無黨籍前議員潘連周站台，隱約有藍綠對決的味道。

地方人士指出，新埤鄉是客家六堆中的左堆，曾明輝是客家人，加上服務地方多年，補選時客家票有催出來，從開票起就一路領先，最後順利當選；明年選舉如果能牢牢掌握這一塊，對選情有很大助益。

且曾明輝從上任到明年選舉，有1年多的時間展現施政能力，擁有現任資源與優勢；王永豐捲土重來，民進黨方面也屬意他參選，藍綠對決將再度上演，但鄉長選舉往往是地方勢力、宗親、派系角力的結果，新埤鄉人口少，無論是藍綠對決，或是多人參選，一點點變數都足以影響投票結果，因此歷屆選情都很緊繃。