補鈣就能顧骨頭？專家：像蓋房子只有磚頭沒水泥和工人

台灣營養基金會董事吳映蓉指出，骨質疏鬆無法像感冒一樣短期內治癒，需要長期保養。她以「蓋房子」作為比喻，說明骨骼保養需要完整的營養素配合，光靠鈣質補充絕對不夠，醫師也無法在短時間內讓骨頭恢復年輕狀態。

骨骼保養需要完整的營養素配合，光靠鈣質補充絕對不夠。（示意圖／Pixabay）

台灣營養基金會董事吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文提到，一位高齡90幾歲的婦人不慎骨折，開完刀準備出院時，閨蜜焦急詢問為何不把骨鬆治療好再出院。她指出，這其實是個大誤會，骨鬆就像是一棟年久失修的房子，少了任何一項材料或工班，房子都蓋不穩。

吳映蓉詳細說明6種關鍵營養素的作用。她指出，鈣質只是骨頭的「磚瓦」，推薦無糖優格、優酪乳等發酵乳品，不僅含鈣還有蛋白質，更能提供益生菌與益生質，有助於改善骨質含量。

蛋白質扮演「水泥」角色，是把磚瓦黏在一起的黏著劑。（示意圖／Pixabay）

蛋白質扮演「水泥」角色，是把磚瓦黏在一起的黏著劑。吳映蓉表示，黃豆、毛豆、黑豆、魚、蛋、肉都有豐富的蛋白質。維生素D則是「搬運工」，負責從腸道搬運鈣進骨頭，分為D3和D2兩種，D3是動物版，來源包括鮭魚、蛋黃、肝臟，吸收率與效果比植物來源好，曬太陽皮膚也會自己合成D3；D2是植物版，存在於曬過太陽的香菇、木耳中。

吳映蓉特別提醒，維生素K是「建築師傅」，負責把鈣蓋成骨頭，分為K1和K2兩種。K1幫忙凝血，存在綠色蔬菜裡；K2才能把鈣質帶到骨頭去，要長骨頭是要吃K2較優，K2存在於肝臟、蛋黃或納豆等發酵食品中。

鎂是「補強材料」是補強骨架的材料，存在於堅果種子、全穀類、深綠色葉菜中。（示意圖／Pexels）

鎂是「補強材料」，是補強骨架的材料，存在於堅果種子、全穀類、深綠色葉菜中。植物性雌激素則是「工地控管師」，能減緩骨質流失的速度，對停經後的婦女特別重要，來源包括大豆異黃酮、木酚素、香豆雌酚等，可從大豆、山藥、芝麻、花椰菜、綠豆芽、亞麻仁籽、杏仁中攝取。

吳映蓉指出，醫師在「止損」，長期「保養」要靠自己。她呼籲別等到房子垮了才想修，從今天開始檢視自己的餐盤，把這支「護骨工班」找齊，才是真正的存骨本之道。

