補鈣與關節



每日補充的配方，主要包含三種關鍵原料：

配方（胺基酸螯合鈣 660 mg + HAP螯合鈣 180 mg）加入鎂與維生素D3後的完整行銷方案，包含配方定位、三大訴求話術、分眾文案建議，以及行銷標語＋包裝語言建議：

✅ 一、加強後的成分設計與效益重點

成分

劑量建議

功效摘要

胺基酸螯合鈣

660 mg（含鈣約132 mg）

高吸收、溫和不刺激腸胃

HAP螯合鈣

180 mg（含鈣約43 mg）

補充骨骼鈣＋磷、自然骨本來源

甘胺酸螯合鎂

400 mg（含鎂約80 mg）

幫助鈣代謝、神經放鬆、防抽筋

維生素D3

1000 IU

提升鈣吸收、促進骨密度

🦴 每日總有效鈣含量：約175 mg

⚖️ 鈣鎂比例：2.2：1，符合最佳吸收生理比

✅ 二、行銷定位：3大核心訴求

【吸收升級】

螯合型鈣＋D3＋鎂黃金組合，比傳統碳酸鈣吸收率高3倍以上，不造成便秘或腸胃不適。

【鎂來加強】

補鈣也要補鎂，幫助神經穩定、肌肉放鬆，晚上不抽筋，睡得更安心。

【骨本日常保養】

非過量補鈣，而是「日常高吸收、低劑量」的溫和骨骼營養設計，適合全年齡每日保養。

✅ 三、分眾行銷文案（可分為3大族群）

族群

主打文案

說明

青壯年族群（25–45歲）

「工作久坐、飲食不均，骨本不能等！」

吸收型鈣＋鎂，守住骨密關鍵年齡

銀髮族（50歲以上）

「穩骨穩眠不抽筋，每天2顆好安心」

鎂放鬆神經，鈣穩定骨質，維持行動力

素食者／乳糖不耐族

「不喝牛奶也能補對的鈣」

植來源螯合鈣、無乳糖、易吸收無負擔



