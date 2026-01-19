補鈣鎂中不足 骨鬆恐來的更快

張家銘醫師呼籲，「骨質疏鬆從來不是突然發生，而是長期小失衡累積的結果。」（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

許多人配合醫囑長期補鈣，但骨質疏鬆卻仍持續惡化。醫師表示，問題往往不在「鈣吃得不夠」，而是「身體沒有把鈣真正用進骨頭裡」。

基因醫師張家銘表示，日前發表於國際期刊《iScience》的一篇綜論研究指出，骨質疏鬆的關鍵常被誤以為只是鈣不足；其實，背後更重要的因素是長期被忽略的「鎂代謝失衡」。

研究整合骨生物學、內分泌與免疫系統後發現，骨骼並非靜止結構，而是每天都在進行新陳代謝。骨母細胞負責生成骨質，破骨細胞則吸收舊骨，而鎂正是調節兩者平衡的重要角色。當鎂不足時，破骨細胞容易過度活躍，骨質流失自然加快。

張家銘說明，鎂會影響一條與骨質疏鬆高度相關的訊號路徑RANKL∕RANK∕骨保護素系統。鎂充足時，有助於抑制過度的骨吸收，讓骨頭「留得住」。反之，即使鈣攝取充足，骨骼也可能持續變脆。

此外，鈣是否順利進入骨骼？還需仰賴鎂調控副甲狀腺素與活性維生素D，這2者才是真正指揮鈣分配的關鍵。當鎂不足，鈣的利用效率下降，不僅骨頭得不到好處，還可能增加血管鈣化或腎結石風險。

研究也指出，骨質疏鬆與慢性低度發炎密切相關。鎂不足時，免疫系統容易偏向發炎狀態，破壞骨頭周圍的修復環境，這也解釋了自體免疫疾病、慢性腎臟病、腸胃吸收不良或長期壓力族群，骨鬆往往來得更早、更快。

在日常建議上，張家銘提醒，骨骼保養不應只聚焦單一營養素，而要回歸原型飲食，如深綠色蔬菜、堅果、種子與全穀類都是良好的鎂來源。若需補充營養品，也應注意鈣與鎂的平衡，並搭配維生素D與K2效果更穩定。他強調，睡眠、壓力管理與規律活動，同樣是骨頭健康的一環。