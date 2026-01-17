補錯蛋白質變補油！醫師公布高油「紅燈肉品」 1加工食品也上榜

肉類蛋白質含量不一，吃錯就變成「補油」。（示意圖／Pexels）

許多人為了達到增肌減脂目標，選擇餐餐大口吃肉，認為補充足夠蛋白質就能快速見效。但復健科醫師王思恒提醒，若忽略肉類中的脂肪含量，選錯食材反而讓脂肪攝取超標，不僅無助瘦身，還可能導致體重上升。

王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」指出，不少人誤以為吃進的肉類都是蛋白質，實則很多部位脂肪遠高於蛋白質。他舉例，豬五花與牛小排的脂肪佔比高達80%，蛋白質卻不足20%：「看似補肉，其實是在補油。」

為幫助民眾掌握食材脂肪含量，王思恒將常見食物依脂肪比例分為紅燈、黃燈與綠燈三類，方便選擇時參考。

紅燈區代表脂肪含量極高，攝取過多易造成熱量爆表，包括：

‧豬五花肉（82%）

‧牛五花／胸腹肉（80%）

‧牛小排（75%）

‧雞屁股（88%）

‧百頁豆腐（70%）

黃燈區為脂肪與蛋白質比重相當，需控制攝取量：

‧豬梅花肉（55%）

‧牛腩（60%）

‧帶皮雞翅（58%）

‧全蛋（62%）

綠燈區則為低脂高蛋白選擇，適合日常健康攝取：

‧去皮雞胸肉（10%）

‧豬里肌（15%）

‧牛腱（20%）

‧鯛魚片（10%）

‧無糖豆漿（30%）

此外，王思恒也點名一項常被忽略的「非肉類高脂食物」——百頁豆腐。他指出，百頁豆腐的脂肪比例高達70%，與肥肉無異。營養師李婉萍也曾提醒，百頁豆腐雖外觀看似清淡，實則為高油製品。3小塊百頁豆腐的熱量即高達327大卡，甚至超過一碗白飯。

（圖／翻攝臉書／一分鐘健身教室）

