補齊台中市區東側捷運缺口！台中捷運紫線再推進，16.3 公里路線圖規劃一次看

為補強市區東側公共運輸服務，台中市政府捷運工程局已完成「台中捷運紫線」可行性研究修正報告，並依程序再次提送交通部審議。（本文資訊、圖源：台中市政府捷運工程局）

市府表示，此次修正內容主要回應中央審查意見，針對國產化推動、捷運路線銜接以及營運模式等議題補充說明，持續推進紫線建設規劃。

台中市府指出，北屯、太平、大里與霧峰等行政區近年人口快速成長，通勤與生活交通需求明顯增加，但現有鐵路與捷運系統多集中於市區核心與西側，台 74 線以東區域仍存在捷運服務落差。捷運紫線即是為補足此一缺口而規劃，目標在強化市區東側南北向公共運輸機能，提升整體通勤效率。

依捷工局規劃，台中捷運紫線北起捷運綠線延伸 G1 站（松竹路一段與軍福十六路交叉口），路線向南行經祥順路、太平區中山路、永義路，並於永義路與太平路口與捷運藍線延伸太平段轉乘。

隨後續行永平路、太提西路、立仁路與立元路，並在德芳南路與國光路口與機場捷運線（橘線）轉乘，最南端則銜接文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，形成串聯綠線、藍線、橘線及台鐵的環狀捷運骨幹。

在系統規模方面，捷運紫線採中運量捷運系統規劃，路線全長約 16.3 公里，設置 16 座高架車站。

市府表示，紫線完工後可有效服務市區東側通勤人口，分擔主要幹道交通壓力，同時提升太平、大里一帶與市中心的連結效率。

台中市府也強調，後續將配合中央審查機制持續滾動檢討，確保紫線規劃在技術、營運與財務面具備可行性，並與整體捷運路網同步推動，逐步提升台中市公共運輸服務水準。

