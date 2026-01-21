補齊環島電網最後一哩路 台電盼推「蘇花安」電網共構

記者吳典叡／綜合報導

台電近年持續推動環島電網，提升供電韌性，但是東部地區面臨地理環境條件限制，建設困難，台電今（21）日指出，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。

台電說，目前花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，該工程能順利完成並穩定運轉，關鍵在於台電與農業部林業及自然保育署（林保署）的緊密協作。透過與林保署的協調合作，共同投入道路修繕與維護，成功整合道路與電網維護工作，展現跨部會合作的成果。

台電指出，除了透過新東西線進行東西電力融通，為強化東部電網因應極端氣候的韌性，台電積極推動環島電網串連，但是，目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接。過去曾規劃「和工至鳳林」輸電線計畫，但是，因行經太魯閣國家公園、且當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔。

台電表示，正逢交通部將推動蘇花安計畫，若能將地下纜線與隧道共構，可解決目前困境，除有效利用國土資源，完成後可提升供電穩定，降低花蓮地區大停電風險。對此，行政院將特別召開跨部會會議研商，台電盼藉由跨部會共同合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。

新東西線的施工與維護，須仰賴既設道路，台電與林保署合作，成功整合道路與電網維護工作。（台電提供）

台電規畫建置環島電網，以提升東部地區的供電韌性，但差最後一哩路，希望未來能依附蘇花安布建電力設施，完成環島電網。（台電提供）