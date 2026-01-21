補齊環島電網最後一哩路 台電盼攜手推動「蘇花安」電網共構

台電盼藉由跨部會共同合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。（圖／報系資料庫）

電網建設攸關供電穩定與區域發展，台電近年持續推動環島電網串連，透過區域間相互支援，提升供電韌性，但東部地區面臨地理環境條件限制，建設困難。台電今（21）日表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。

台電說明，目前花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，該工程能順利完成並穩定運轉，關鍵在於台電與農業部林業及自然保育署（林保署）的緊密協作。

台電表示，新東西線途經崇山峻嶺，施工與維護工作須高度依賴丹大林道等既設聯外道路。然而，丹大林道常因天災土石坍方受損，入口的孫海橋也曾因風災毀損，嚴重影響台電人員進入山區執行電網維護任務。透過與林保署的協調合作，共同投入道路修繕與維護，成功整合道路與電網維護工作，展現跨部會合作的實質成果。

台電指出，除了透過新東西線進行東西電力融通，為強化東部電網因應極端氣候的韌性，台電積極推動環島電網串連，惟目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接。台電過去曾規劃「和工~鳳林」輸電線計畫，但因行經太魯閣國家公園、且當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔。

台電表示，正逢交通部將推動蘇花安計畫，若能將地下纜線與隧道共構，可解決目前困境，除有效利用國土資源，完成後可提升供電穩定，降低花蓮地區大停電風險。

為此，台電感謝行政院政務委員陳金德特別召開跨部會會議研商，台電盼藉由跨部會共同合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。

