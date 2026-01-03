補SIM卡得先報案？民怨炸鍋 NCC上路4天急踩煞車：保留彈性

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

被外界形容為「史上最嚴格」的SIM卡換補新制，上路短短4天即引爆民怨。國家通訊傳播委員會（NCC）原規定，民眾若遺失SIM卡，需先至派出所報案並取得遺失證明，才能辦理補卡，引發批評聲浪。面對反彈，NCC昨（2）日緊急與三大電信業者協商，澄清並非所有補卡案件都須報案，未來可改採切結書等彈性方式處理。

NCC重申，各界對新指引內容有所誤解，綜合參考用戶實際情況，進行風險評估後，再判斷是否有必要要求提供報案三聯單。（示意圖／unsplash）

NCC於2025年12月30日上路的最新版「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，其中關於SIM卡換發與補發的規範，被視為爭議焦點。依原先業者理解，若SIM卡因損壞需更換，必須攜帶原卡；若手機為他人贈送，則需提供購買或贈與證明；而一旦SIM卡遺失，須先向警方報案，取得遺失證明後，才能到門市辦理補卡。

廣告 廣告

相關規定曝光後，引發民眾不滿。電信業者私下透露，其實在新制上路前就曾向NCC反映，強制報案的做法恐引發反彈，但主管機關仍決定依指引推動，業者也只能在年底最後一、兩天配合執行，結果不出所料，政策一上路即引發爭議。

在輿論壓力下，NCC昨日找來三大電信業者開會說明。與會人士轉述，NCC強調外界對指引內容有所誤解，並要求業者保留彈性處理空間，最終取得「換補卡需搭配次數限制，並視個案彈性處理」的共識。

依最新調整方向，若民眾因手機意外遺失，連帶導致SIM卡不見，將不受補卡次數限制；但若僅是SIM卡遺失，且無法提出相關證明或報案文件，則需填寫自我陳述證明書，也就是切結書。提供切結書者，將受到「6個月內最多換發2次SIM卡」的限制。

電信業者也向NCC反映，實務上民眾更換SIM卡的頻率並不高，多數都是因遺失才申請補發，整體風險相對有限，真正需要提高警覺的，反而是短時間內多次換卡的用戶。此外，雖然新制改為可填寫切結書，但對部分高齡申辦者而言，不論口頭說明或書寫自我陳述證明，都存在實際困難。

電信三大業者指出，自去年12月30日起，民眾辦理SIM卡更換、補發或門號異動時，除既有的身分驗證流程外，門市人員也會請客戶說明申辦原因與目的，並視情況要求提供相關證明文件，以回應主管機關強化KYC（客戶風險管理）機制的要求。

對此，NCC重申，各界對新指引內容有所誤解，並非只有持有報案三聯單才能申請更換門號或SIM卡，而是要求電信業者在受理申請時，綜合參考用戶的申換與使用紀錄，以及民眾所提交的原因與證明資料，進行風險評估後，再判斷是否有必要要求提供報案三聯單。

更多FTNN新聞網報導

新規擾民！補辦SIM卡須提「證明資料」說明原因目的 多方反彈NCC急澄清

別讓她凍壞！心疼「合歡山警察小姐姐」雪地站崗 民眾寄300袋薑茶送暖

天冷泡湯別貼藥布！藥師提醒：高溫加速吸收、嚴重恐致命

