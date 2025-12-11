裝修公司取得5.9億炸藥標案惹議 國防部：業者具國際貿易代理資格

國防部採購室主任趙亞平指出，經過調查，國內廠商並沒有火藥原物料的生產能力，因此採購設定了國際貿易的條件，而福麥就是可以代理進口的廠商。（圖／截自YouTube行政院開麥啦直播）

有關於福麥室內設計公司取得高達5.9億元國防部炸藥標案，國防部長顧立雄今（11）日回應表示，只要有代理商資格，能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。行政院發言人李慧芝今日主持行政院會後記者會時也表示，國防部都會做好相關許可證明的查驗，來查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部10日解釋，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標；為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

對於炸藥標案引起關注，行政院發言人李慧芝今日主持行政院會後記者會時表示，國防部長顧立雄已經說明，這是一個台灣沒有自製產能的原物料採購，國防部都會做好相關許可證明的查驗，來查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平指出，有關福麥國際室內裝修公司得標一事，因為國防部要採購火藥原物料，經過調查，國內廠商並沒有火藥原物料的生產能力，因此採購設定了國際貿易的條件，而福麥就是可以代理進口的廠商。

趙亞平說明，福麥公司本身是經過經濟部設立合格證明，有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理，不僅是只有室內裝修，具符合國際貿易代理的資格。

