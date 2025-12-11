裝修公司得標國防部5.9億炸藥標案 凌濤再爆：上次是賴清德任內拿公園標案

國民黨籍桃園市議員凌濤。 圖：國民黨文傳會／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部昨遭爆料，一家名為「福麥國際室內裝修」的公司以5.9億元得標國防部的炸藥招標採購案，遭質疑是小吃店進口快篩劑案的翻版。桃園市議員凌濤今（11日）接續爆料，該公司的前身上一次承攬政府案件，恰好是2013年總統賴清德時任台南市長任內，當時得標的項目是公園設施工程及道路路燈養護。

就該炸藥標案引發爭議。國防部昨晚說明，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部也說明，該案經採購室於今年11 月18日、12 月 2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

凌濤則爆料，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，以勞動部勞動力發展署及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是「裝修公司」，還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？

凌濤進一步指出，清查福麥公司公開資料上一次的承攬政府案件，恰好是2013年賴清德在台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今，我國軍購「RDX海掃更」，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤也質疑，該公司以0.12億元的資本額承攬國防部5.9億元的巨額武器彈藥及其零件採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。此外，「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級，比手榴彈還要危險；國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

凌濤抨擊，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億元快篩；又有50萬元資本額的一人公司「超思」承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆元國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。

