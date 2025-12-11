裝修公司得標炸彈採購？顧立雄：確認輸出許可就可履約
國民黨立委王鴻薇爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防部長顧立雄上午到立法院參加朝野協商前受訪回應。
顧立雄表示只要有代理商有資格，就能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。國防部會做好相關輸出許可證明的查驗工作，查驗最後交貨原廠來源證明。類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理能力，只要有辦法取得火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得就可以明確認定。
更多udn報導
邱軍酒駕釀死不想國民審判 原因曝光遭法官駁回
全聯倉儲包商違規「動火」 工人曝險境釀慘劇
他難抉擇蹲台積「天使缺」或跳槽谷歌？網揭利弊
「我司」是支語？考古文揭台正確用語才夠禮貌
其他人也在看
福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好
國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...聯合新聞網 ・ 22 分鐘前 ・ 3
「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司五年前曾捲入借牌風波
國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區為室內裝修的福麥公司。而福麥公司五年前曾捲入「借牌」風波，連同市府工務局公務員及投標商等四人涉偽造文書等，遭檢方起訴，因罪證不足，一、二審均無罪。聯合新聞網 ・ 22 分鐘前 ・ 3
味全龍新打教擅長數據分析 古久保健二加盟定位有譜
記者陳立勳／台北報導味全龍今年沒有打進季後賽，季後進行檢討，3名外籍教練都沒有續留，明年尋找新任外籍教練，投手教練網羅2...夠棒網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
鄭麗文恐讓國民黨崩盤？媒體人批她1舉動：非常愚蠢
國民黨主席鄭麗文的統獨立場問題一直備受爭議，至今仍難甩親中標籤。媒體人陳敏鳳說，鄭麗文的統獨路線是很大的隱憂，中間選民若只能在統或獨選邊站，多數人絕不會選統，屆時國民黨的基層都將崩盤，鄭現在就是直接跟中間選民攤牌「要不要支持統一」，這是非常愚蠢的做法。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前 ・ 8
下班沒關冷氣「被罰1萬2500元」！補習班女櫃檯一聽嚇傻
雖然近來天氣轉涼，但不少公司是密閉空間，仍會開冷氣或空調維持內部溫度。一名補習班櫃檯人員表示，他們上課仍會開冷氣，但有規定離開教室後，需要自行關閉冷氣，否則就得罰款。近來有同事因為忘記關冷氣，竟要付1萬2500元，她得知後很吃驚，好奇「這樣是合法的嗎？」文章曝光後掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
中職/味全龍教練團換血！網羅水手農場推手強化打擊
本季味全龍以55勝64敗1和，位居第5作收，戰績未達球團預期，在12月初多名外籍教練不再續約後，著手重建教練團陣容，預計12月中公布新教練團名單，不過新成員已陸續出爐，包括大聯盟水手體系的打擊教練彼德森、曾於2020年助統一獅奪冠的投手教練納瓦洛及前樂天桃猿日籍教頭古久保健二。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
大陸冷氣團要來了！雨彈先襲「開炸2地」 週末剩10度越晚越冷
今（11）日東北季風南下，氣象粉專「天氣風險」表示，應該下午開始北部及東半部才會開始受到影響，且這波溫度也不會有太大變化。要留意的是，週六（13日）首波大陸冷氣團會逐漸南下，預估屆時陰雨天氣範圍會更廣，北部、東北部將下探15度，週日變得更冷，部分區域不排除有10度極端低溫出現。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 68
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 13
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 18 小時前 ・ 25
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 113
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 4
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2