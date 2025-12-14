裝修公司得標炸藥採購案！遭指控為「賴友友」 福麥發3點聲明反擊

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨立委日前指控價值近六億元的「RDX海掃更」炸藥採購案、以及「HMX高熔點火藥」等火藥原物料公開標案皆由「福麥國際室內裝修公司」得標，也有網媒質疑是「賴友友」，更指控負責人的弟弟是重要關係人，對此，福麥今（14）日稍早也發布聲明，否認負責人、前任負責人與其家人為「賴友友」，並表示均無任何政黨黨員身分，也和賴清德「彼此間互不認識」。

國民黨立委指控福麥裝潢公司承接「HMX高熔點火藥」等火藥原物料公開標案 。（圖／翻攝自國民黨立委王鴻薇臉書）

以下為福麥公司就媒體報導火藥軍購案之聲明：

針對近日本公司得標國防部RDX採購案一事，部分立法委員質疑及媒體與網路流傳之不實傳言與指控，本公司特此嚴正聲明如下：

一、本公司得標過程禁得起檢驗，具備履約能力。

本公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年之臺灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。本公司並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證本公司具備實務操作經驗與如期履約之能力。

二、公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。

福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，渠等在賴清德總統任內及賴清德總統擔任臺南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

三、臺灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，本公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。

本案所涉及之RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。相關不實指控與假訊息，已對臺灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。

福麥公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈 不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相 關法律責任。

