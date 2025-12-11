裝修公司得標軍火採購案 藍黨前發言人：把國家資源當兒戲

國民黨前發言人鄧凱勛。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國防部5.9億元「RDX海掃更」旋風炸彈標案，遭爆竟由資本額僅0.19億元主業為衛浴裝修的「福麥公司」得標。國民黨前發言人鄧凱勛質疑，原來平常大家說的炸馬桶所言不虛，民進黨的採購屢把人民當塑膠，水深不可測。

對於國防部稱看重的是廠商「代理能力」，而非製造能力，但鄧凱勛質疑，決標公告中產地國別清楚寫著「中華民國」，國防部為何不直接跟源頭製造商買賣，非要透過一家裝修公司「代理」，是為讓特定人士開心過水？

鄧凱勛批評，民進黨政府開啟標案「大淘金時代」，前有小吃店華麗轉身進口快篩試劑、資本額 50 萬的「超思」進口數億元雞蛋，現在連室內裝修公司都能得標採購高度專業與危險的炸藥，把國家資源當兒戲。

鄧凱勛揶揄，連買炸藥都能搞出「裝修公司」得標這種離譜事，賴清德竟還要推動1.25 兆元軍購特別預算？

