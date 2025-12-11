裝修公司得標近6億炸藥案 馬文君爆從印度採購：還有近9億

國防部RDX海掃更炸藥採購案由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標，馬文君表示，據她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，甚至有後續將近9億元的開口合約。（圖：馬文君服務處提供）

國防部RDX海掃更炸藥採購案由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標，遭質疑該公司不具專業度，甚至有國安疑慮。國防部長顧立雄回應，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。對此，國民黨立委馬文君表示，據她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，甚至有後續將近9億元的開口合約。

馬文君在臉書發文寫道：「敬告顧立雄部長：如果不是你存心對全國百姓說謊，就是你的部屬正在欺瞞你！關於室內裝修公司竟然取得國防部五億多元炸藥標案一事，你說該廠商『有代理能力可以投標』，又說是因為國內『沒有產能』，這是錯誤的！國軍使用的RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購，而根據我接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。」

廣告 廣告

馬文君指出：「問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。一、 沒有爆藥許可。二、 沒有處置能力。三、 非軍品本業。四、 資本額不足標案十分之一。五、 首次投標。光是以上這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。」

馬文君續指：「這代表什麼，代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓他取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是五億多，是將近十五億元！不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。顧部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎？」