裝修公司得標近6億炸藥標案惹議 國防部：公開招標禁得起監督檢驗

[Newtalk新聞] 台南「福麥國際室內裝修公司」得標5.9億國防部RDX炸藥標案，引發社會輿論質疑，在野黨痛批有如「快篩小吃店」翻版。國防部12日晚間表示，RDX購案比照近5年同類購案，對廠商資格採取合法登記證明等3項要求，也要繳納押標金、保證金，公開招標禁得起公開監督。

國防部進一步強調，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起檢視；但因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部說^，經初步清查近五年（110-114）採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，因此採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額3%的押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。

國防部指出，「RDX海掃更」購案與近5年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明（含出廠證明、進口報關單）及原廠製造證明文件（須經產地法院或公證人公證）。

國防部續指，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準檢驗品質，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收預算金額5%、約4123萬元的履約保證金，同時予以刊登停權等行政處分。

