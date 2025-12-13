裝修公司得標５.９億炸藥 軍方：禁得起檢驗

資本額僅千萬的裝修公司標下５.９億炸藥案，引發譁然。（圖／TVBS）

登記在某旅店內、資本額僅1900萬元的「福麥國際裝修公司」，近期標下國防部價值5.9億元的「RDX海掃更炸藥」採購案，且後續擴充金額可達8.2億元，總計最高可拿走14.1億元標案。針對裝修公司搖身一變成為軍火商，國民黨團質疑這根本是先前「快篩小吃店」的翻版。

國民黨立委王鴻薇說：「去年底他才變更他的營業項目，而他今年底就可以去標到國防部的炸藥的標案。」

經查發現，福麥公司直到去年底才新增「國際貿易、五金批發、電子材料、化學原料、機械批發」等營業項目。此外，公司代表人李文慶同時身兼「元瀚衛廚用品」監察人，而該衛廚公司竟也登記有「槍砲彈藥刀械輸出入業」。藍營質疑，兩家公司從去年七月起逐步申請相關營業項目，彷彿一切都是為了標案「有備而來」。

徐巧芯要求負責人出面說明，是否具備相關輸出入許可。（圖／TVBS）

國民黨立委徐巧芯說：「一間公司他的營業登記，國際貿易很簡單申請，化工很簡單申請，但是你有沒有輸入輸出的，這個相關的許可才是重點。李文慶負責人能夠出來面對，中科院跟國防部出來面對，你的標案為什麼會有這樣的形式。」

國防部強調依法招標，將採美軍標準嚴格驗收品質。（圖／TVBS）

對於外界質疑，國防部強調依法招標採購，過程禁得起公開監督與檢視。軍方解釋，RDX採購案與近五年同類購案皆採取相同的廠商資格要求，並要求檢附證明文件；驗收階段將由專業軍火人員依美軍標準實施品質檢驗，合格後才會付款，若未繳納文件或檢驗不合格，將會直接解除契約。

不過，對於軍方的說法，在野黨立委仍有疑慮，質疑為何其他合格廠商未參與。國民黨立委馬文君說：「過去有很多家提供這些炸藥的廠商，合法的廠商，其實他們這一次都沒有來參與，我想這次國防部應該要做說明的。」為避免該案成為下一個「快篩小吃店」弊案，國民黨團已要求國防部於15日前往立法院進行專案報告，釐清爭議。

