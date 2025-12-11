裝修公司得標「軍火採購」惹議 國防部：符合「國際貿易代理」資格
[Newtalk新聞] 國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料，得標者是「福麥國際室內裝修公司」，引發在野黨批評。國防部採購室主任趙亞平今（11）日列席行政院會後記者會說明，該標案的招標文件有設定「國際貿易」的條件，福麥公司經過經濟部設立合格證明有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理等，符合「國際貿易代理」的資格。
國防部決標新台幣5.9億餘元的「RDX海掃更」火藥原物料標案，得標廠商竟是「福麥國際室內裝修公司」，在網路上引發討論。
趙亞平說，有關福麥國際室內裝修公司得標一事，因為採購的是火藥原物料，經過調查，國內廠商沒有生產能力，所以是開放具有國際貿易，也就是可以代理進口的廠商，在招標文件就設定「國際貿易」的條件。
至於外界質疑福麥公司是裝修公司，趙亞平強調，福麥公司有16項營業項目經過經濟部設立合格證明，包含化學原料批發、國際貿易代理等，因此，不僅是室內裝修，也符合「國際貿易代理」的資格。
