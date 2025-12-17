裝修公司得標5.7億炸藥案惹議 藍委2提案要求國防部管制

擬加嚴後續炸藥運輸管制，立法院國防委員會今提出2臨時提案要求國防部管制廠商。圖為提案現況。（圖片擷取自立法院議事轉播）

專營室內裝修的福麥國際公司以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購案後，引發外界對政府標案合理性的關注，為使往後的爆裂物採購更加安全、合理、合法，立法院外交國防委員會今（17）日通過2項臨時提案，分別要求國防部應先依據國內外危險貨物相關規定，管制相關法規並要求廠商繳交完整過程的計畫文件，另也要求國防部後續在對福麥公司採購RDX時，每公斤價格不得高於原案的每公斤單價。

立法院外交國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄進行「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專案報告，並被質詢，由於朝野仍關注福麥公司標案的後續狀況，國民黨籍召委馬文君提出2項臨時提案，經國防部文字修正後，由僅在場的藍委陳永康、徐巧芯無異議簽署通過。

第一項提案指出，在聯合國法規及國際法規框架下，為防止恐怖組織及防範對此類高爆炸藥買賣、運輸有嚴格限制及規定，同時，為避免此案所採購火藥原料（RDX）於運輸過程中，發生不可預期的高風險事件，妨礙國家名譽及安全，確保如期、如質運交。

因此提案要求國防部，對於高爆風險原料採購，每批貨於原產地起運前，應先依據國際海運危險貨物相關規範及經濟部、警政署等國內管制相關法規，要求廠商完成於原產地至本案履約地點的運輸、申報計畫文件，併火炸藥檢驗效能之第三方公證單位檢驗報告，同列為交貨應隨附合格文件之一。

第二項提案則指出，考量福麥公司的RDX標案，另亦律定後續金額上限為新台幣8億2467萬元的擴充條款，得採限制性招標洽原得標廠商辦理採購，為避免後續肇生不良事件，嚴肅相關採購紀律，因此，要求國防部，對此案後續擴充所採購RDX的每公斤單價，不得高於原案（首批福麥公司標案，採購編號：JE15005L097）採購的每公斤單價。

