裝修公司得標5.9億彈藥採購案 黃國昌怒：納稅錢不是給綠胡搞瞎搞

民眾黨立委黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

國民黨立委王鴻薇揭露，國防部標案「RDX海掃更」火藥原物料，預算達8億多，最終以5.9億元決標，得標廠商是「福麥國際室內裝修公司」，登記地址還是旅館，質疑是快篩小吃店、超思進口雞蛋翻版。民眾黨立委黃國昌今（12日）痛批，一定要徹查到底，看背後有何藏污納垢、臭不可聞，並強調納稅人的稅金，不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。

民眾黨團上午召開「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

廣告 廣告

會後接受媒體聯訪時，針對有媒體提問，怎麼看國防部炸藥標案遭「福麥裝修公司」得標，引發爭議？黃國昌直言，這件事已引發社會高度關注、輿論高度批判，過去疫情時，小吃店可以賣快篩，民宅可以賣進口雞蛋，相信這些歷史，台灣人民記得都很清楚。

黃國昌強調，台灣人民拿納稅錢買軍購是要強化國家安全，結果赫然發現，原來一天到晚在高喊要強化台灣安全保障的民進黨政府，原來開民宿也可以承包高達5.9億的炸藥標案，這到底是怎麼回事？國防部說因為進口炸藥只要有國際貿易的牌照就可以了，「請問國防部，你要不要再想一次你在說什麼？」

黃國昌說，現在在談的是炸藥，在談的金額是5.9億，後面還有高達6億多的開口合約，「你們有沒有把納稅人的錢當錢？」這件事非常嚴重，一定要徹查到底，背後有什麼藏污納垢、臭不可聞？

黃國昌指出，5.9億元，後面還有開口合約，台灣民眾對於國防的支持，納稅人的稅金不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 韓國瑜突現身關心！ 喬得了？陳玉珍與國會助理工會閉門協商

柯文哲要求法庭直播遭拒 嗆在怕什麼？律師轟：恬不知恥！揭三大事實打臉