裝修公司得標5.9億火藥軍購案！福麥背景遭起底了

台南一家名為「福麥國際室內裝修公司」的裝修業者，竟以5.9億元得標國防部「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，引發社會質疑。國民黨立委王鴻薇批評，該案預算高達8億多元，最後由公開業務僅室內設計、水電、木作等的裝修公司標下，形同「小吃店進口快篩」翻版。

根據《知新聞》報導，福麥公司登記地址位於台南中西區和真街，該址現為公司經營的旅館，裝修公司辦公室則設在旅館頂樓。員工表示老闆多從事旅宿與裝修，不清楚炸藥採購案。附近工人則透露，福麥平時除室內裝潢，也代理廚具、衛浴設備，老闆夫婦相當有實力，「口袋很深」，但對軍購案並不了解。

當地里長指出，福麥老闆夫妻與鄰里互動良好、民宿經營也配合地方事務，但是否涉國際貿易並不清楚。地方人士更透露，福麥負責人於2019年由李淑玲變更為李文慶，兩人是親戚，但地方上並不熟識；李家除經營裝修，也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商，展示中心在新市區。

營業資料顯示，福麥公司2005年成立，原名「福麥國際有限公司」，早期位於健康路二段，並於2013至2015年間承攬台南市府工務局38件公園修繕工程，金額從十多萬到百餘萬不等，2016年後便未再承包市府案件。

福麥在永康與新市皆設有據點，但永康分公司大門深鎖，鄰居稱已久無人出入，新市區員工也表示不知道公司得標軍購案。當地里長說，平日也未見過該店負責人，「看電視才知道是福麥」。福麥得標高額炸藥採購案在地方與政壇持續引發疑問，社會亦關注國防採購流程及審查機制是否存在漏洞。

