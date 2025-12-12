裝修公司得標5.9億炸藥原料案 白委：加強國防不是給民進黨上下其手

民眾黨主席黃國昌表示，事態嚴重、一定要徹查到底，人民繳稅是支持加強國防，不是給民進黨上下其手、胡搞瞎搞。(本報資料照片)

國防部採購高敏感性軍用炸藥原料「RDX海掃更」案，決標金額逾5.9億元，卻由一家登記起家於「室內裝修」的公司得標，引爆社會質疑；民眾黨主席黃國昌表示，事態嚴重、一定要徹查到底，人民繳稅是支持加強國防，不是給民進黨上下其手、胡搞瞎搞。

黃國昌表示，這件事已經引起輿論高度關注，過去小吃店可以買快篩、民宅可以進口雞蛋，歷史都記得，台灣人拿納稅錢買軍購，是要強化國家安全，沒想到民進黨政府口口聲聲強化國安，卻連裝修公司也可以承包5.9億炸藥標案。

他痛批，國防部還聲稱進口炸藥只要有國際貿易牌照即可，「要不要再想一次你在說什麼？」現在談的是5.9億的炸藥標案，後面還有6億多的開口合約，「國防部有沒有把納稅人的錢當錢看？」

黃國昌強調，事態嚴重、一定要徹查到底，人民繳稅是支持加強國防，不是給民進黨上下其手、胡搞瞎搞。

