裝修公司得標5.9億炸藥案遭疑「快篩翻版」 顧立雄最新回應

國民黨立委王鴻薇昨（10日）踢爆，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，雖國防部已說明廠商符合資格，仍引發議論。對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，因這些武器彈藥及零件，國內「沒有自製產能」，須進行原物料採購，因此投標廠商須具「國際貿易」營業資格，而福麥符資格；顧強調會做好相關輸出許可證明的查驗，及最後交貨時原廠來源證明的查驗。

王鴻薇10日發現，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，沒想到得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，與其公開宣稱的業務內容完全無關；她也質疑國防部為何會向一家室內裝修公司採購炸藥，情況宛如疫情期間衛福部向小吃店採購快篩試劑的翻版。

國防部昨曾對此說明，該案採購火藥原物料為國內廠商無產能項目，所以訂定投標廠商須具備「國際貿易業」營業項目，歷經2次開標，僅「福麥公司」投標，該公司由經濟部核准「化學原料批發業」、「機械批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅從事室內裝修，符合招標規定。

顧立雄今出席立院114年度中央政府總預算案協商，會前受訪時表示，這些都是一個國內沒有自製產能的原物料採購，主要他們都具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，軍方查驗能夠落實，每個人都有資格來投標。

顧立雄進一步指出，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時的原廠來源證明查驗，類似像這樣火藥原物料的採購案，只要具有這樣的代理能力、只要有辦法取得相關國軍需要的火藥原料，「坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，其實是可以相當明確的來認定」。

針對王鴻薇質疑這是小吃店進快篩的翻版，顧立雄表示，最主要是代理進口，不是需要有自製的產能，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明還有原廠來源證明，然後經國防部查證屬實，那就可以履約。

