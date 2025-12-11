裝修公司得標5.9億炸藥案 馬文君爆「從印度採購」：還有近9億開口合約

國民黨立委王鴻薇昨（10）日踢爆，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，國防部長顧立雄今天表示，因這些武器彈藥及零件，國內沒有自製產能，具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標。

「敬告顧立雄部長：如果不是你存心對全國百姓說謊，就是你的部屬正在欺瞞你」，馬文君今天在臉書發文表示，關於室內裝修公司竟然取得國防部5億多元炸藥標案一事，顧稱該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，但這是錯誤的。

馬文君指出，國軍使用的RDX過去都由軍備局自行生產，這次因製彈量增加、產能不足，才首次外購，而根據自己接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。問題來了，首次外購也應該根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章，一、 沒有爆藥許可；二、 沒有處置能力；三、 非軍品本業；四、 資本額不足標案十分之一；五、 首次投標。

馬文君指出，光是以上這5項，在正常情況下，福麥國際室內裝修公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的，是該標案竟還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。她直言，這代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓該公司取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是5億多，是將近15億元。

馬文君直呼，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。「顧部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎」。

