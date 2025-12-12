裝修公司得標5.9億炸藥標案 凌濤：不徹查國防特別預算就別想通過

凌濤表示，「我們也支持台灣國防預算，但若馬桶廠商標走5.9億軍火原料案，賴清德總統若不下令徹查，1.25兆國防特別預算條例就別想通過！」（圖／報系資料庫）

有關於福麥室內設計公司取得5.9億元「RDX海掃更」國防部炸藥標案，國民黨桃園市議員凌濤今（12）日表示，福麥負責人至今神隱，僅由顧立雄護航洗地，美盼1.25兆國防預算過關，應先警告賴清德不要亂搞。並指出，就是小吃快篩、超思雞蛋翻版，國防部長顧立雄跟之前衛福部陳時中、農業部長陳吉仲如出一徹，根本複製貼上，難道又是疑似弊案的護航標準SOP？

凌濤指出，「馬桶廠商」買軍火就是小吃快篩、超思雞蛋翻版；當時高登小吃店買16.9億快篩，引發譁然，時任衛福部長陳時中為之護航稱「介入正常商業活動並不好」，好不容易找到的1700萬快篩試劑，現在要重新找來源。超思巴西雞蛋案有農業部長陳吉仲開直播、開記者會，稱「這是公私部門共同合作的最佳經驗」，後來超思案秦語喬一人公司遭起訴，雞蛋過期銷毀又花好幾億，陳吉仲當時護航還欠國人一個道歉。

凌濤續指，這次顧立雄出來護航福麥，說福麥有國際貿易類別、商業登記化學原料批發，符合規定可以得標，但卻忽略外界質疑毫無軍火經驗、也未有任何檢核，疑似量身打造；結果國防部長跟之前衛福部、農業部長如出一徹，根本複製貼上，難道又是疑似弊案的護航標準SOP？

凌濤表示，時值1.25兆國防預算特別條例審查，美方也希望台灣增加保台實力，但此案連多位綠營民代、偏綠媒體人通通看不下去，至今賴清德神隱、福麥公司說是「上面的事」、負責人消失未說明，檢調觀風向，不動如山，這個利益結構造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，而賴總統把顧立雄當防火牆，是遠遠不夠。

凌濤強調，「我們也支持台灣國防預算，但若馬桶廠商標走5.9億軍火原料案，賴清德總統若不下令徹查，1.25兆國防特別預算條例就別想通過！」

