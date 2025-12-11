裝修公司得標5.9億軍購案惹議 國防部：代理進口不需自製產能

政治中心／林靜、簡士峯 台北報導

國民黨立委王鴻薇拿網友爆料、指控國防部竟然讓一家室內裝修公司，以5.9億元得標"海掃更炸藥"採購案，還質疑簡直是"小吃店進口快篩"翻版，對此國防部長顧立雄澄清，只要具國際貿易代理商資格，並能向原廠取得輸出許可與來源證明，每個人都有資格投標。

海軍快速布雷艇出動、水雷快速部署形成戰力，水雷使用的海掃更RDX、是一種強烈炸藥，但現在立委王鴻薇拿網友爆料、說發現國防部招標海掃更炸藥的得標廠商，竟是一家南部室內裝修公司。

這家裝修公司地址、是一間旅館，外觀看不出是登記為裝修公司。不過國防部聲明表示，全案經2次開標、就只有這家廠商投標，它的營業項目包括化學原料批發等等，並非只有「室內裝修」，但國民黨立委見獵心喜、痛批仿佛快篩小吃店翻版。





立委（國）王鴻薇：「是其他公司不敢來標嗎，還是很多公司都已經知道，這已經要指定給一些特定業者嗎，以後人人可以成為軍火商，炸藥國家隊嗎。」

國防部長顧立雄：「這是國內沒有自製產能的，國防部長顧立雄，一個火藥的原物料採購，國防部長顧立雄，只要是他們都具有，國防部長顧立雄，從事國際貿易的代理商資格，國防部長顧立雄，只要他們能夠提出，國防部長顧立雄，相關的數據證明，國防部長顧立雄，然後我們查驗能夠落實的話，國防部長顧立雄，那我想每一個人都有資格來投標。」

國防部長顧立雄解釋，不需要有國內產能、只要公司有代理商資格，能取得輸出許可，提供原物料就沒問題。但王鴻薇緊咬不放，再質疑這間室內設計公司，為何資本額只有2000萬、卻能標到5.9億炸藥案。





國防部長顧立雄：「只要有辦法去取得，相關的這些，我們需要的火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「一個公司的營業項目，可以多達百項，它可以用其中的A項資格，去應招標，它也可以用B項的資格，去做其他的民間工程，王鴻薇委員不要再魚目混珠了。」

鍾佳濱解釋，營業項目跟實際承作能力不同，要藍營別做文章。國防部長親自澄清，盼降低外界對軍購標案質疑。





