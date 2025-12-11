裝修公司得標5.9億軍購案遭質疑 國防部：符合招標文件國際貿易代理資格

國防部旋風炸藥標案由裝修公司得標惹議，國防部表示符合招標文件國際貿易代理資格。（圖／行政院提供）

國防部一起名為「RDX海掃更」的旋風炸藥決標金額高達5.9億元，竟由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，引發爭議。行政院會後記者會，國防部採購室主任趙亞平說明，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招標文件設下「國際貿易」的資格條件，福麥公司是經濟部設立合格證明有16項營業項目，其中包括國際貿易代理，符合資格。

國防部決標金額5.9億餘元的「RDX海掃更」火藥原物料標案，得標廠商是「福麥國際室內裝修公司」。國民黨立委王鴻薇昨質疑，這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國民黨桃園市議員凌濤今批評，福麥公司在賴總統台南市長任內，還曾得標公園設施及路燈養護，跨行跨很大，如今順利得標炸藥採購案，難道是量身打造？

今天行政院舉行會後記者會，被問及此案，行政院發言人李慧芝表示，國防部長顧立雄早上已回應，這是不涉自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平補充說明，國防部是要採購火藥原物料，經調查，國內廠商沒有生產能力，因此開放具國際貿易能代理進口的廠商，因此招標文件就已設下「國際貿易」的資格條件。

針對外界質疑此公司是裝修公司，與炸藥無關？趙亞平說，福麥公司是經經濟部設立合格證明，有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理，不僅是室內裝修，也符合招標文件中「國際貿易代理」資格。



