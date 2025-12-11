裝修公司得標5.9億軍購案 凌濤再爆：上次是賴清德台南市長任內拿公園標案

國防部10日遭爆料，一家名為「福麥國際室內裝修」公司，以5.9億元得標國防部的炸藥採購案，專業能力招到質疑。桃園市議員凌濤今（11）日繼續爆料，該公司的前身上一次承攬政府案件，2013年總統賴清德時任台南市長任內，當時得標的項目是公園拉筋台、健身器材等。

凌濤受訪表示，國防部高達5.9億的軍火原料，竟然由資本額僅僅0.19億的馬桶廠商來承攬，國人可以接受嗎？過去民進黨一直說國防軍工產業不能沒有審查，因為境外勢力可能因此滲透。現在這些民進黨哪裡去了？

凌濤指出，要再一次的提及，福麥公司依照它過去的公開資料，就是屬於室內裝修公司，它還曾經承攬台南市政府公園的拉筋台、健身器材，還有健身設備。如果這個完全沒有軍工背景的廠商，能夠以資本額僅僅0.19億，就來承攬我國5.9億的軍火原料，這實在讓人民感到非常恐慌。

炸藥標案由裝修公司奪下 凌濤質疑：人人可當軍火商？

凌濤表示，兩次的開標都只有福麥來承攬，最後也都由它順利得標。大家想問，國防部長顧立雄提及，只要符合國際貿易以及化學原料批發的廠商，就可以來投標，那麽台灣有高達將近35家的國際貿易廠商，難道他們通通可以來承攬軍火的原料標案嗎？

凌濤質疑，會不會變成台灣人人可投標、人人可當軍火商？而在這過程中，為什麼兩次高達5.9億的標案，所有的廠商通通不知道，只有福麥一家知道？這有沒有量身打造的疑慮？簡直是疑點重重。過去民進黨劣跡斑斑，不只有資本額200萬的小吃店，來承攬16.9億的快篩，甚至有資本額僅僅50萬的超思一人公司，買了近5億元的雞蛋，後來大部分還做銷毀。

凌濤表示，這些民進黨過去的劣跡，讓我們懷疑這一次是不是依樣畫葫蘆，由一個馬桶的廠商，要來承攬台灣的軍工產業？這是民進黨政府應該對外交代的。而國防部長顧立雄也不應該避重就輕，閃閃躲躲只會更顯得心虛。

