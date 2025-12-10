裝修公司得標5.9億軍購案？ 國防部：營業登記含化學原料批發、合法投標

面對立委王鴻薇的質疑，國防部做出回應。（本刊資料照）

國防部近期一項「RDX海掃更」火藥原物料採購案，在網路上引發熱議。國民黨立委王鴻薇於臉書質疑，編號（JE15005L097）的公開招標案最後以5.9億元決標，得標廠商竟是一間登記為「室內裝修公司」的福麥國際，引發外界對招標程序與國防預算使用的疑問。對此，國防部回應了。

炸藥標案怎會由「室內裝修公司」奪標？

王鴻薇指出，RDX（Royal Demolition eXplosive，旋風炸藥）屬高度專業的武器彈藥原料，國防採購金額上億，卻由一家主打水電工程、浴室整修、木作裝潢等工程的公司中標，令人「嘖嘖稱奇」。

她更在公開資訊中查詢，該公司登記在台南中西區，Google街景甚至顯示為一家三星級旅館，與軍用品採購似乎毫無關聯。

王鴻薇並將此案比喻為疫情時期「快篩小吃店」事件，質疑國防預算占總預算三分之一，加上逾兆元特別預算下，龐大經費究竟流向何方，必須向國人交代。

國防部回應：非僅室內裝修 具「國際貿易業」資格

對於外界質疑，國防部10日回應指出，本案採購的是國內無產能的火藥原物料，因此招標文件明定投標資格須具備「國際貿易業」營業項目，並採公開招標程序。

國防部說明，招標共開標兩次，兩次皆只有福麥公司投標；經審查該公司不僅具國貿業，還包括「化學原料批發業」、「電子材料批發業」等共16項營業登記，並非僅限於室內裝修。其報價更符合底價規定，因此依法得標。

國防部如何確保炸藥採購安全與履約？

國防部強調，為避免外界憂心履約風險，將要求廠商按合約限期提出輸出許可證明，逾期將解除契約；此外，也會在交貨時嚴格查驗產品品質與原廠文件，確保來源與規格無虞。

