裝修公司得標5.9億軍購案？ 藍議員陳偉杰：得標廠商是否具備炸藥管理能力「國防部應說清楚」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

國防部標案「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億，且得標廠商竟是一家「福麥國際室內裝修公司」，遭在野黨質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件。新北市議員陳偉杰質疑，國防部以「符合國際貿易業」作為資格要件，顯然難以對應此類高風險軍品所需的專業能力，國防安全攸關重大，國防部應該說清楚。

陳偉杰指出，RDX為具高度敏感性的軍用烈性炸藥，雖然福麥國際室內裝修公司營業登記能包含10多項業別，但並不代表該公司具備處理軍火原物料的技術能力與操作經驗；他要求國防部必須說清楚，得標廠商是否曾有軍品代理的紀錄，是否具備爆材運輸與儲存的安全管理條件，以及是否與國際原廠有實質合作關係，而不是僅以登記項目作為回應。

陳偉杰還舉出，前陣子總統賴清德才剛宣布將投入1.25兆經費購入軍備，讓民眾憂心忡忡，納稅錢是否都交由專業度不足的公司？

由藍營議員組成的「新藍圖連線」直指，國防部雖然強調該公司具備多項營業項目，包括化學原料批發與國際貿易等，並符合公開招標資格，但回應中刻意聚焦於營業登記項目，卻迴避軍用炸藥採購應具備的專業門檻與安全審查機制，也沒有要求相關單位介入調查，明顯避重就輕，無法解除外界疑慮。

國防部則重申採購案均符合規定，將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。國防部強調，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，因此招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標；凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

