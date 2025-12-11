裝修公司得標5.9億軍購案！顧立雄指有許可就能投標 王鴻薇轟：人人都可成為軍火商？

針對國防部長顧立雄指有許可就能投標，國民黨立委王鴻薇今天（11日）質疑，難道以後人人都可以成為軍火商？（圖／陳凱貞攝）

國民黨立委王鴻薇昨踢爆，國防部一宗決標金額5.9億的國防採購標案，卻由資本額僅0.12億的一家室內裝修公司得標，遭質疑是小吃店進口快篩劑翻版。國防部長顧立雄今天（11日）回應，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。對此，王鴻薇質疑，顧立雄的說法非常奇怪，因為進出口登記極為容易，「難道以後人人都能成為軍火商？」

王鴻薇昨晚爆料，國防部一起名為「RDX海掃更」的旋風炸藥決標金額高達5.9億元，竟由一家室內裝修公司得標，引發爭議。顧立雄今天赴立院受訪時解釋，只要有代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。

對此，王鴻薇受訪時批評，國防部一項高達逾5.9億元的炸藥採購案，竟由一家室內裝修公司得標，這家廠商的得標金額非常低，看起來是低價得標，且該公司主要業務為室內裝修，完全超出一般想像。

王鴻薇表示，過去疫情期間曾出現小吃店得標快篩試劑、醫美診所負責採購雞蛋的荒謬情況，如今再度出現既視感。這麼大的一筆國防標案，怎麼會由一家過去從來沒有做任何軍火採購相關業務的室內裝修公司得標？

王鴻薇質疑，顧立雄的說法非常奇怪，因為進出口登記極為容易，如果現在美容美髮或快炒店，只要去登記進出口貿易，就能承包國防部動輒數億、數十億的標案，那真的會讓外界質疑，這是否有量身訂做的嫌疑。

王鴻薇指出，這次國防部標案是公開招標，怎麼可能只有這一家室內裝修公司投標，她質疑，「是其他公司不敢來標？還是很多公司早就知道，這案子已經要指定給特定業者？」

王鴻薇強調，這整個案子「非常詭異」，一間室內裝修公司竟能承包國防部採購炸藥的標案，「以後人人都可以成為軍火商？人人都可以成為炸藥國家隊？」



