裝修公司得標5.9億軍購案！顧立雄：代理進口不需有自製產能

國民黨立委王鴻薇昨日指出，國防部5.9億元彈藥採購案由一家台南室內裝潢公司得標，質疑是重演疫情期間「小吃店進口快篩」事件。對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

針對王鴻薇質疑，顧立雄上午受訪表示，這些都是國內沒有產的火藥原物料的採購，主要他們都具有從事國際貿易代理商的資格，只要他們能夠提出相關證明，查驗能夠落實，每個人都有資格投標。所以，國防部會做好相關的輸出許可證明的查驗，以及最後交貨時的原廠來源證明的查驗。類似像這樣的火藥原物料採購案，只要具有代理能力，或只要有辦法取得相關火藥原物料，就是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，可以相當明確的來認定。

針對「遭藍委王鴻薇質疑這是小吃店進快篩的翻版」，顧立雄指出，因為這是一個沒有國內自製產能的，只要有代理商的資格能向原廠取得輸出許可證明與來源證明，提供火藥的原物料，經過查驗屬實就可以履約，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

