裝修公司得標5.9億軍購案？ 顧立雄：代理進口依法得標

國民黨立委王鴻薇昨(10)日指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標案以5.9億元決標，得標廠商竟是「福麥國際室內裝修公司」，讓她質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，國防部長顧立雄今(11)日回應，只要有代理商資格、能向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，就可以履約。

王鴻薇質疑，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件。RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫，又稱旋風炸藥，而這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，真令人嘖嘖稱奇。

顧立雄今日受訪時回應，這些都是一個國內沒有自製產能、火藥原物料的一個採購，只要廠商具有從事國際貿易代理商的資格，能夠提出相關輸出許可的證明，查驗能夠落實，每個人都有資格投標。顧立雄也表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗、最後交貨時原廠來源證明的查驗。

至於被質疑是「小吃店進口快篩劑翻版」，顧立雄重申，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。他也強調，廠商主要是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

國防部也說明，該招標共開標兩次，兩次皆只有福麥公司投標；經審查該公司不僅具國貿業，還包括「化學原料批發業」、「電子材料批發業」等共16項營業登記，並非僅限於室內裝修。其報價更符合底價規定，因此依法得標。

