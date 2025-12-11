裝修公司得標5.9億軍購？地址竟是台南旅館

▲國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商福麥公司，登記地址竟與一間旅館同址。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司，她質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件，國防部回應，該公司並非只是裝修公司，營業項目包括化學原料批發等16項。但資深媒體人黃揚明再揪出，新增的這些營業項目，是最近一年才增加的。

國防部表示，該案經採購室於2025年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」一家廠商投標，經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

廣告 廣告

黃揚明說，福麥是在2024年12月30日才增加了「國際貿易業」、「五金批發業」、「電子材料批發業」、「化學原料批發業」、「機械批發業」等5項營業項目，在此之前確實主要在建材批發零售、室內裝潢等相關業務，新增營業項目後，不到1年就能拿到國防部5億多標案，真是精準，實在溫馨。

黃揚明也說，這家公司過去也曾有過被友人借牌承攬台南市政府10萬元以下小額工程的紀錄，這次，又是什麼情況呢？也許，是「炸藥國家隊」。

根據經濟部資料，福麥公司2005年就登記設立，地址是在台南中西區和真街79號，但如果從Google街景圖去搜尋，該址是一家三星級旅館「天麗行館」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

裝修公司得標國防6億炸藥採購案？王鴻薇質疑：快篩小吃店翻版

裝修公司得標5.9億軍購案？藍委批進口快篩劑翻版 國防部回應了

看穿綠營招式？民進黨宣示「大公投大成功」 王鴻薇用AI揭三部曲