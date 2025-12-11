裝修公司得標5.9億RDX炸藥標案 國防部稱符合資格：營業項目含化學原料批發

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨立委王鴻薇昨（10）日於臉書爆料，指稱國防部一項決標金額高達5.9億元的旋風炸藥「RDX海掃更」軍購案，得標廠商竟是一家登記為「福麥國際室內裝修」的公司，直呼「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，國防部發布聲明稿回應，該公司具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有化學原料批發業、機械批發業、電子材料批發業等16項營業項目，非僅執業室內裝修。為確保廠商誠信履約，國防部會要求廠商應依約限期繳交輸出許可證明，若逾期未繳，檢討解除契約。

國防部一項決標金額高達5.9億元的旋風炸藥「RDX海掃更」軍購案，得標廠商竟是一家室內裝修公司，對此國防部回應了。（圖／取自臉書／王鴻薇）

王鴻薇昨日在臉書表示，有民眾爆料指出，國防部標案編號「JE15005L097」的「RDX海掃更」公開招標採購案，原預算金額高達8億多元，最終以5.9億元決標。然而，得標廠商竟為一家登記室內裝修公司「福麥國際室內裝修公司」。

王鴻薇進一步說明，該標案採購品項為武器彈藥及其零件，「RDX」為Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）縮寫，又稱旋風炸藥。但根據「福麥國際室內裝修公司」的公開廣告內容，其業務範疇涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏及系統櫃安裝等，根據公開招標文件，這家公司於民國94年登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號，若從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館，讓她質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」

對此，國防部昨日晚間10點30分透過新聞稿回應，該案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」的營業項目，採公開招標，凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部表示，案經採購室於2025年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有化學原料批發業、機械批發業、電子材料批發業、國際貿易業等16項營業項目，非僅執業室內裝修，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部說，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

