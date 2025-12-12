裝修公司成軍火大亨又是綠友友？他怒轟民進黨：把人民當塑膠

國防部採購高敏感性軍用炸藥原料「RDX海掃更」案，決標金額逾5.9億元，卻由一家登記起家於「室內裝修」的公司得標，引爆社會質疑。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，國防部採購炸藥卻炸到自己，民進黨讓大家懷疑，難道又是一家綠友友。

國防部5.9億元炫風炸藥標案，由福麥國際室內裝修公司標得，引發關注。（圖/資料照）

鄧凱勛昨天（11日）在臉書發文表示，民進黨執政之下，真的只有更扯，沒有最扯！11日爆出一樁震撼台灣的國防案件，國防部為了採購高度危險的「RDX 海掃更炸藥」，竟然把一份價值近 6 億元的鉅額標案，給了一家主業是做「室內裝修、衛浴買賣」的福麥！未來福麥公司應該可以在外面掛上紅布條，畢竟裝修、衛浴公司得標軍火，應該是「前無古人，後無來者」的偉業。

廣告 廣告

鄧凱勛認為，國防部長顧立雄的回應真的蒼白無力。（圖/資料照）

鄧凱勛直言，一家資本額不到 2000 萬、平常在當衛浴專家的廠商，現在竟然搖身一變成為軍火大亨，原來平常大家說的炸馬桶，根本所言不虛，民進黨的採購履次把人民當塑膠，當中的可能水深不可測。

鄧凱勛首先指出，民進黨政府變相公告了標案的「大淘金時代」。前有小吃店華麗轉身進口快篩試劑，後有資本額 50 萬的「超思」進口數億元的雞蛋，現在連室內裝修公司都能買賣高度專業與危險的炸藥，這是不是變相在通知所有有心人士，趕緊隨便成立一家公司，以免哪天政府「天上掉下來的禮物」隨時會砸下來，結果沒開公司標不到，機會反而落到別人頭上，這種把國家資源當兒戲的作法，簡直荒謬至極。

其次，鄧凱勛認為，國防部長顧立雄的回應真的蒼白無力。國防部辯解說，這家公司有做國際貿易，看重的是廠商的「代理能力」非製造能力，只要有輸出許可就能承包。但看決標公告，產地國別清清楚楚寫著是「中華民國」，既然產地就是中華民國，國防部為什麼不直接跟源頭製造商做買賣，非要透過一家裝修公司來「代理」，中間這轉一手，是脫褲子放屁，還是為了讓特定人士可以開心過水？

鄧凱勛最後強調，這讓人對賴清德政府的 1.25 兆軍購特別預算充滿懷疑。連買炸藥都能搞出「裝修公司」得標這種離譜事，現在賴清德要把高達 1.25 兆的錢送到立法院，這筆天文數字要怎麼花，裡面到底要採購什麼項目，會不會有許多「綠友友」準備搶攻這塊大餅，人民不得而知。但可以確定的是，國民黨一定會為人民看緊荷包、嚴格審查，絕不讓納稅人的血汗錢被民進黨這樣肆意揮霍！

延伸閱讀

東北季風強襲！基隆、新北、宜蘭大雨特報 一路下到明天

「四叉貓」告發！陳乃瑜罷免案涉偽造提議書 羅明才新店主任遭起訴

國會助理工會抗議「助理費除罪化」 陳玉珍溝通、韓國瑜到場關心