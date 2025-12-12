裝修公司承包炸藥採購案 侯漢廷：侮辱國際軍火商的智商

新黨台北市議員侯漢廷12日上午接受廣播節目專訪時，直言民進黨執政創造「商業奇蹟」，衛福部教小吃店可變快篩大亨、農業部教一人公司可變雞蛋大王，國防部教裝潢師傅可變軍火之王，根本是「侮辱國際軍火商的智商」。（《千秋萬事》提供／丁上程台北傳真）

國民黨立委王鴻薇日前對外爆料，國防部的炸藥採購案竟是由民間的裝修公司得標，引發各界議論。新黨台北市議員侯漢廷12日上午接受廣播節目專訪時，直言民進黨執政創造「商業奇蹟」，衛福部教小吃店可變快篩大亨、農業部教一人公司可變雞蛋大王，國防部教裝潢師傅可變軍火之王，根本是「侮辱國際軍火商的智商」。

侯漢廷指出，針對炸藥採購爭議，國防部長顧立雄緊輕描淡寫表示「只要有代理資格、取得原廠授權就行。」但用常識判斷，全球有能力合法、大規模製造RDX的，多是美、英、法、德、俄等具備完整法規與安全管理的大國軍火商，哪家國際軍火巨頭或化工大廠，會把戰略管制的炸藥，授權給一家台灣的「室內裝修公司」代理？

侯漢廷說，該公司過去3年進口實績幾乎掛零，卻於2024年底突然變更登記，加了「化學原料批發」項目，不到1年，在限制性招標、只有1家廠商投標就決標，精準拿下這筆近6億大單。他質疑，若非有人事先洩題「快去改登記，有大案子給你」，裝潢師傅怎麼會突然想改行賣化學原料？

侯漢廷更強調，該家裝潢公司的公司登記場所，居然是一間民間旅館，「這樣是不是未來大家住宿旅店時，都要擔心隔壁房間是不是放滿了炸藥？」侯直言，該公司資本額僅1200萬元，卻承攬近6億元案子，光是押標金與履約保證金就高達數千萬元，錢從哪來？

侯漢廷批國防部把國防當兒戲，光憑一張「化學原料批發」登記就能投標武器彈藥，完全不要求「過去軍火經驗」、「財力證明」、「保管運輸炸藥能力」，毫不懷疑一家旅館能夠買到國際軍火；若非另有內情，很難相信國防部會把軍火品質、安全全賭在「信任裝潢公司」上。

