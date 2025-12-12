裝修公司拿下5.9億炸藥標案 黃國昌：納稅錢不是要給民進黨胡搞瞎搞的

「福麥國際室內裝修公司」被爆出以5.9億標下國防部炸藥採購案，引發譁然。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日批評，納稅人的稅金不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。

黃國昌表示，這件事情已經引發了社會高度的關注及輿論高度的批判，過去在疫情的時候，小吃店可以賣快篩，民宅可以賣進口雞蛋，這些歷史台灣人民記得都很清楚，台灣人民拿納稅錢來買軍購，是要強化國家安全，結果沒想到赫然發現，原來一天到晚在高喊要強化台灣國家安全保障的民進黨政府，原來開民宿也可以承包高達5.9億的炸藥標案，這到底是怎麼回事？

黃國昌提到，國防部說因為進口炸藥要有國際貿易的牌照就可以，「請問國防部，你要不要再想一次你在說什麼？」現在在談的是炸藥，後面還有高達6億多的開口合約，有沒有把納稅的錢當錢？這件事情非常嚴重，一定要徹查到底，背後有什麼藏污納垢，臭不可聞。



