裝修公司拿到5.9億炸藥標案 郭正亮揪貓膩質疑：超思雞蛋翻版

國防部「武器彈藥及零件」採購案，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司。國防部長顧立雄表示，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標。前立委郭正亮表示，顧立雄竟然說都沒有資格限制，這不就是「超思雞蛋」翻版，我們台灣居然變成這樣。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這家公司在1年多前才特別增加營業項目，其中有一個「化學原料批發業」。可是去查了一下，「化學原料批發業」在經濟部商業司的登錄，並不能夠進口炸藥。炸藥是按照另外一個法律來管的，就是「爆炸物管理條例」，這個軍用炸藥RDS、TNT，若要進口，你的運輸、儲存、販售，都要從警政署得到爆炸物從業許可；還有爆炸物倉儲設施審查與核准、國防部軍火出口國的輸出許可文件，這三個都要拿到。

郭正亮接著表示，結果顧立雄竟然說，沒有任何代理商的資格要求，這不就是睜眼說瞎話。他說，誰都可以來標，只要你有能力把貨拿到就好；這不就是「超思雞蛋」的邏輯，把雞蛋拿出來就好，都沒有資格限制，我們台灣居然變成這種國家。

郭正亮更指出，RDS炸藥，我們並不是第一次進口，因為這個我們不會做。出口的是美國、英國、德國、法國、中國跟印度，以前有人做過，為什麼國防部不找以前的代理商，搞了兩次招標，都只有一家來標，哪有可能？這錢不小，第一標5.9億，後面還有。他質疑，這個根本違法，沒有處理爆炸物任何經歷，爆炸物的海運發生事情誰處理？

郭正亮表示，顧立雄講這個話，很對不起他的律師專業 ，這麼危險 、專業的東西進口 ，以前也不是沒有人做過，就跟那個雞蛋一樣，一定要超思來做，才能拿到雞蛋嗎？後來真相出來了，有一個在日本上班的人，剛好能從日本那邊挪用巴西的訂單，那人已經拿到訂單，台灣需要有人接頭，連保證金都不是那人出的 。他質疑，這個案子就跟超思雞蛋一樣。

