裝修公司拿國防部5.9億炸藥標案...藍委質疑是「小吃店進口快篩劑案翻版」...顧立雄：具國貿資格、能取得原廠「雙證明」，即可履約

國防部昨被爆出RDX海掃更炸藥採購案，為一家名為「福麥國際室內裝修」的公司以5.9億元得標，遭藍營質疑重演小吃店進口快篩劑案，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇紛紛跳出來質疑一間裝修公司有何能力、許可證能處理進口火藥。對此，國防部長顧立雄今（11日）在立法院受訪時表示，具從事國際貿易資格的代理商，只要能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

福麥國際室內裝修公司前身為福麥國際公司、台南宅急修工程，據勞動部網站及該公司網站顯示，福麥公司職掌的業務除了裝修，還有衛浴與馬桶的主要進口和修繕。



針對質疑，國防部則說明，該案為採購火藥原物料，投標廠商須具備「國際貿易業」的營業項目，也採公開招標，若符合均可參與投標。



而國防部也指出，採購室於今年11月18日和12月2日兩度開標，僅福麥公司一家投標，經審查，其具有多項營業項目，非僅有室內裝修，因此在符合招標規定下，報價金額後進行底價決標，後續國防部會做好相關輸出許可證明的查驗、最後交貨時原廠來源證明的查證。



徐巧芯在日前記者會上質疑，福麥國際是否為「高登2.0」？並指出，RDX管制條件相當嚴苛，絕不屬於一般的進口程序，不是一般貿易商就有資格進口，室內裝潢公司是否能處理危險管制品？



徐巧芯表示，具軍方機構身分或是特許廠商才有辦法進口，若是特許廠商也必須持有「事業用爆炸物管理條例」中指示的相關輸入許可證，這些通常是專業軍火代理商或化工大廠；她也疑惑特許資格從哪而來，是否真的具備處理火炸藥的相關資格？



王鴻薇也發文指出，根據公開招標文件，福麥公司於2005年登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號，從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館，「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？」



對此，國防部長顧立雄今在立院受訪時回應，這是國內沒有自製產能、火藥原物料的一個採購案，具有從事國際貿易資格的代理商，只要能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

