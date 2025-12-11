裝修公司拿5.9億炸藥標案 顧立雄：是代理進口不需有自製產能

顧立雄表示，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供國防想要的火藥原物料。（圖／周志龍攝）

國民黨立委王鴻薇10日指出，一家名為「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」。對此，國防部長顧立雄今（11）日表示，這是一個不需要有國內產能，只要有代理商資格，能夠向原廠取得輸出許可跟原廠來源證明、提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

顧立雄指出，這是國內沒有自製產能的原物料採購案，主要他們都具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。

顧立雄再指，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗工作，查驗最後交貨原廠來源證明。類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理能力、只要有辦法取得火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得其實是可以明確認定。

對於王鴻薇質疑這是小吃店採購快篩試劑翻版？顧立雄強調，這是一個不需要有國內產能，只要有代理商資格，能夠向原廠取得輸出許可跟原廠來源證明、提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供國防想要的火藥原物料。

