裝修公司拿6億軍購案？他爆登記地點是旅館

▲裝修公司得標近6億軍購案，國防部表示將要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國防部6億元彈藥採購案由一家台南室內裝潢公司得標，國民黨立委王鴻薇昨（10）日質疑指出，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億，令人震驚的是，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司，她質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件。前國家資通安全研究院顧問、民眾黨台南黨代表披露，這家公司資本額僅1900萬，公司登記地點還是家旅館。

王鴻薇表示，這樣專業且上億的的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色。」實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇還說，他也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

藍委批進口快篩劑翻版 國防部要求限期提出輸出許可證明

針對媒體報導「炸藥標案得標廠商為室內裝修公司」，國防部昨日深夜緊急發布新聞稿指出，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。



國防部表示，案經採購室於今年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」一家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。



國防部強調，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

名嘴酸炸藥國家隊 公司登記地爲旅館

媒體人黃揚明臉書發文指出，國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。國防部強調，會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證。但福麥國際公司是在2024年12月30日才增加了圖1紅框內的5項營業項目，圖2是之前的登記營業項目。新增營業項目後，不到1年就能拿到國防部5億多標案，真是精準，實在溫馨。

黃揚明提到，另外，這家公司過去也曾有過被友人借牌承攬台南市政府10萬元以下小額工程的紀錄。「這次，又是什麼情況呢？也許，是『炸藥國家隊』」。

前民眾黨台南市議員參選人江明宗也在臉書打卡酸說，「跟大家介紹一個台南新出爐的隱形冠軍，在我身後的這個建築物，不要被外觀騙了，它很可能是最新一代鋼彈的秘密基地，需要用旅館的外觀來掩人耳目。」

江明宗說，線索是這樣的，有鄉民發現，登記在這裡的、號稱是做室內裝修的公司，儘管資本額只有 1,900 萬，但得標了國防部高達 5.9 億元的標案，這個採購項目是武器、彈藥及其零件，「這樣衝突的組合，除了它是鋼彈研發基地之外，我實在想不出什麼更好的解釋。」

江明宗還說，總之，台灣的奇妙之處，除了小吃店可以供應快篩外，現在又多了室內裝修公司可以供應武器，台灣真的穩了。

